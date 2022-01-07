Как информирует «НБН», на своей странице в телеграм-канале, бывший народный депутат Партии регионов Тарас Черновил озвучил свое мнение относительно ареста активов Порошенко действующей властью.В своем сообщении Чорновил написал:

«Знаете, почему Зеленский, отряхнувшись и немного отойдя от разговора с Байденом, спешно бросился арестовывать активы Петра Порошенко? Нет, и желание напомнить именно на Рождество, и прозрачные намеки от пуйла реально повлияли, и я о них уже писал. Но почему оно вдруг решилось? Эта мокрица всех судит по себе и по своим лизоблюдам. Он реально верит, что все происходит только за деньги. И если у него всяческие ле-щенки, арестовичи, ивановы и сотни других жополизов восхваляют «величайшего» только за пухлые конверты с американскими наличными, то он эту убежденность переносит на всех остальных. В его мире все покупается и продается: и Родина (хотя для него она с маленькой буквы), и совесть, и принципы… И он не знает, не хочет видеть и панически боится того другого мира, в котором живем мы».

При этом политический деятельно продолжил:

«У них в зеленой Опе действительно был переполох, когда начались уличные стычки в Казахстане. Оно увидело сценарий своего конца. А среагировало почему-то в направлении Порошенко. И по двум причинам. Первое – поверило что, либо свои силовики так же тупо и планомерно расстреляют собственный народ, либо соседский дядя Вова придет и поможет. Ну, это не так прямолинейно, просто, когда у казахов восстание начало захлебываться в крови, оно сразу успокоилось и решило, что как-то пропетляет. А второе – оно же убеждено, что у нас любое действие против его зеленосеяния возможно только, когда за него заплатит Порошенко. Какое же оно бестолковое и духовно нищее. Главный ресурс в банках или предприятиях. Главный ресурс – это мы. И на нас ни одна продажная татаровская судейкина арест не наложит!».

screenshot — t.me/Chornovil_official

К слову, Петр Алексеевич Порошенко уже вскоре должен вернуться в Украину, о чем он сам ранее заявлял, озвучив, что это произойдет уже семнадцатого января.