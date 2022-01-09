Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», члены незаконных вооруженных формирований Донбасса завтра открывают один из КПВВ. Теперь люди смогут пересекать линию разграничения в этом месте. Правда, оккупанты озвучили некоторые требования для этого.

Согласно обнародованной боевиками информации, для того, чтобы иметь возможность с завтрашнего дня пересекать линию разграничения через КПВВ «Еленовка», всем желающим выехать с территории ОРДО нужно иметь регистрацию на территории свободной Украины.

У тех же граждан, которые не имеют такой регистрации, нужно будет получить разрешение так называемого межведомственного оперативного «штаба».

Чтобы наоборот, въехать на временно оккупированную территорию Донецкой области, людям нужно получить разрешение того же «штаба», о котором говорилось выше.

Также отмечается, что людям, которые будут иметь желание въехать на территорию оккупированной Донецкой области, бесплатно будут проводить экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию прямо на КПВВ «Еленовка».

Стоит отметить, что в ГПСУ также озвучили некоторые подробности о работе КПВВ на Донбассе на протяжении последней недели.