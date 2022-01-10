Об этом сообщает «НБН».

Экс-депутат, политический обозреватель Борислав Береза в своем Telegram-канале под названием «Березовый сок» прокомментировал новую публикацию президента Владимира Зеленского. Глава государства опубликовал фото, сделанное во время совещания на Банковой.

При этом Береза отметил, что этот снимок очень сильно похож на фото, которое было сделано еще в прошлом году. Речь идет о снимке, сделанном в ОП в ноябре прошлого года.

Береза подозревает, что это не новое фото, а снимок из серии фото, сделанных в ноябре 2021 года.

Экс-депутат также обратил внимание на предметы на столе президента и то, как они расставлены. Кроме того, Береза отметил, что новое фото было опубликовано после того, как в СМИ появились слухи о том, что президент после отдыха в Буковеле «полетел на острова».

«На фоне информации, что президент полетел с Ермаком на острова, его пресс-служба опубликовала первое «рабочее» фото в 2022 году, которое невероятно похоже на снимок, сделанный еще в ноябре 2021 года. Это, конечно, так мило, но абсолютно паливно», — пишет Береза.

Фото- Телеграм-канал Борислава Березы

Стоить отметить, что под новой публикацией Зеленского появились и положительные комментарии, и комментарии с критикой. Некоторые из пользователей решили высказать свое недовольство ценами на коммунальные услуги и нынешними налогами. Коме того, некоторые пользователи просят главу государства занять в 2022 году выполнением обещаний.

К слову, ранее Борислав Береза высказался в соцсетях о «совместном отдыхе» Зеленского и Коломойского в Буковеле.