Об этом пишет «НБН» со ссылкой на утреннею сводку от штаба ООС.



По информации пресс-центра, в воскресение, 9 января 2022 года, боевики НВФ дважды открывали огонь по позициям украинских защитников. Для обстрелов оккупанты применили оружие, запрещенное Минскими соглашениями.



Под вражескими обстрелами оказались ВСУ возле:



Попасной — из минометов, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов

Катериновки — из минометов, гранатометов и стрелкового оружия

Как сообщают в штабе ООС, в результате обстрелов боевиков боевую травму получил один боец ВСУ. На сегодня военный уже в больнице, его состояние медики называют удовлетворительным.



Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, ВСУ были вынуждены открыть ответный огонь. Для этого применяли оружие, не запрещенное «минском».



По состоянию на утро понедельника, 10 января, вражеских обстрелов не зафиксировано.

Стоит добавить, что до этого мы писали о ситуации на фронте за 4 января.