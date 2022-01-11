Об этом сообщает «НБН».

Журналисты «24 Канала» решили выяснить, сколько заработал президент Владимир Зеленский в прошлом году. Чтобы узнать сумму, которую заработал Гарант за вышеуказанный период, представители СМИ отправили запрос в Государственное управление делами.

Журналисты получили документ, в котором сказано, что в прошлом году украинский лидер заработал 336 тыс. гривен. Часть этой суммы, а именно более 65 тыс. гривен ушли на оплату налогов и сборов.

Кроме того, СМИ выяснили любопытную деталь – в 2021 году президент не получал ни премий, ни надбавок.

Также журналисты того же «24 Канала» выяснили, сколько заработал за 2021 год глава президентского Офиса Андрей Ермак. Оказалось, что чиновник заработал в 2021 году, больше, чем глава государства – более 563 тыс. гривен.

Больше за президента также заработал секретарь СНБО Алексей Данилов (более 900 тыс. гривен) и спикер парламента Руслан Стефанчук (более 795 тыс. гривен). Зарплата первого вице-спикера Рады Александра Корниенко за прошлый год составила более 540 тыс. гривен, а его коллеги, вице-спикера Рады Елены Кондратюк более 635 тыс. гривен.

К слову, ранее известный политик, экс-премьер Владимир Гройсман рассказал, какой должна быть минимальная зарплата в Украине.