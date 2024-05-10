Фицо заявил, что 4 миллиона евро помощи для ВСУ – это как капля в море, назвав сбор словаков «бесполезным». Также премьер убежден, что в Украине ничего не изменится, а часть денег, возможно, будут украдены, информирует «НБН».

В пятницу, 10 мая, украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции с коллегой из Словакии Зузаной Чапутовой прокомментировал слова Фицо, правительство которого отказывается предоставлять нашей стране военную помощь, относительно сбора средств на закупку снарядов для ВСУ.

Гарант поблагодарил словаков, которые с первых дней полномасштабного вторжения продолжают поддерживать Украину, несмотря ни на что и ни на кого.

Президент подчеркнул, что скепсис в вопросе военной помощи Киеву иногда существует, «пока война не пришла к тебе в дом». Глава государства пожелал жителям Словакии никогда не увидеть того, что увидели украинцы, и чтобы боевые действия не пришли на территорию их страны.

Зеленский добавил, что, если не помогать Украине, она будет ослабевать, а кремлевский диктатор будет приближаться к разрушению нашего государства. Если войска РФ захватят нашу страну, они окажутся на границе Словакии.

Ранее украинский лидер заявил, что Грузия и Беларусь должны стать членами Евросоюза.