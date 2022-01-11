Об этом передает «НБН» ссылаясь на штаб ООС.
Как сообщается в утренней сводке, 10 января 2022 года оккупанты на Донбассе два раза открывали огонь в сторону ВСУ. Неспокойным день выдался для защитников:
- Песков (два обстрела) — из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
В результате обстрелов никто из украинских защитников не пострадал.
Правда, во время выполнения боевого задания на заминированном участке, подорвалось двое военных ВСУ. Оба защитника, к сожалению, скончались от полученных ранений.
По состоянию на утро вторника, 11 января, вражеских обстрелов не зафиксировано.
Отметим, что ранее мы писали о ситуации на фронте за 9 января.
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