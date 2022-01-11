Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», передает «НБН».

В Росси вновь заговорили о признании так называемых «Л/ДНР». На этот раз с заявлением выступил депутат российской Госдумы Казбек Тайсаев. Он является представителем Коммунистической партии.

Российский депутат заявил, что партия, которую он представляет, подготовила некий проект постановления о признании псевдореспублик Донбасса.

«Наша партия подготовила проект постановления Госдумы РФ о признании по аналогии с Абхазией и Южной Осетией «ДНР» и «ЛНР»», — сказал он.

Жители временно неподконтрольных Украине территорий ответили, что они думают насчет инициативы российского парламентария. Опрос был проведен в Telegram-канале «Донбасский кейс».

Большинство опрошенных не поддержали данную идею. 76% участников опроса считают, что станет еще хуже, а ситуация растянется на десятилетия.

И лишь 24% опрошенных придерживаются мнения, что пора что-то решать.

Стоить отметить, что грузинские Абхазия и Южная Осетия находятся под оккупацией России. В регионах наблюдается обнищание и деградация в экономической и других сферах.

К слову, ранее правозащитники рассказали интересную информацию о выдаче российских паспортов на Донбассе.