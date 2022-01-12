Об этой информации сообщил блогер в телеграм-канале «Записки авантюриста», передает «НБН».

В самом начале он сослался на то, что миротворческая миссия ОДКБ смогла бы удержать Украинское государство от глубокого кризиса, который привел к войне и захвату территории АР Крым.

«Группы, которые устраивали бы Майдан, были бы рассеяны. Начались бы преследования тех, кто атаковал представителей спецподразделения Беркут. То же самое касается людей, которые производили захват зданий. Военных ОДКБ вывели бы с территории Украинского государства через несколько недель», — сказал источник следом.

Как утверждает блогер, Янукович бы выразил ноту благодарности президенту РФ Владимиру Путину за то, что тот поспособствовал нормализации обстановки.

«Должность министра информации досталась бы весьма перспективному политику Ирине Фарион. Это бы вызвало серьезную реакцию в РФ. Затем же в Симферополе приступили бы к процессам над теми, кто требовал присоединить Крым к России. Пророссийского политика-экстремиста Игоря Маркова никто бы не выпускал из Одесского СИЗО, так как он нанес легкие телесные повреждения украинскому патриоту», — заключил источник.

Тем временем, в Европе показали новую карту Украины: стало известно, что сильно разозлило украинцев.