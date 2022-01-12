Об этой информации сообщил Depo.UA, передает «НБН».

Отмечается, что ключевые изменения коснулись тех территорий, которые с 2014 года особенно остро стоят на повестке дня Киева. Крымский полуостров, к примеру, разукрасили в тот же цвет, которым обозначена Российская Федерация. То есть, АР Крым отсоединили от Украинского государства по какой-то причине.

Отдельное внимание украинцы обратили на территории ОРДЛО, которые в данный момент находятся под контролем гибридной армии России. Их и вовсе покрасили в отдельный цвет, который сильно отличается от территорий Украинского государства. Иными словами, в Европе намекнули, что, скорее всего, ОРДЛО – это чуть ли не отдельное «государство», которое никак не связано с РФ или Украиной.

Пользователи соцсетей попросили властей и общественников разобраться в вышеупомянутом казусе, поскольку он является возмутительным для немалого количества людей.

Кроме того, Запад поставил новую цель по РФ: источник сказал, как в этом замешана Украина.