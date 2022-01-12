Об этом передает «НБН» ссылаясь на пресс—центр ООС.



По данным утренней сводки, во вторник, 11 января 2022 года, боевики НВФ только один раз обстреляли ВСУ. Продолжая игнорировать режим перемирия, оккупанты открыли огонь по украинским позициям возле:



Новотошкивского — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

К большому сожалению, в результате сего обстрела был смертельно ранен один из украинских защитников. Штаб ООС выражает свои соболезнования родным и близким погибшего военного.



Обстрел российских наемников не остался без ответного огня от ВСУ. Используя незапрещенное «минском» вооружение, украинские военные заставили боевиков прекратить стрельбу.



По состоянию на утро 12 января вражеских обстрелов не зафиксировано.

Добавим, что ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 10 января.