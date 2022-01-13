Об этой информации сообщил «Трибун», передает «НБН».

Отмечается, что отныне за курение вейпов, кальянов, электронных сигарет, айкоса и ГЛО в местах общественного предназначения будут штрафовать. Продукцию подобного рода уравняли с обычными сигаретами.

Новый закон предусматривает запрет на курение, использование электронных сигарет в общественных местах; продажу и хранение людям до 18 лет; общую продажу товара; рекламу, спонсорство и пропаганду данных товаров.

За нарушение правил взымается штраф от 1020 гривен, а повторное нарушение предусматривает наказание в 10 200 грн.

Кроме того, законом так же предусмотрено, что информация о вреде здоровья будет занимать 65% упаковки сигарет, 30% для электронных сигарет (ГЛО, айкос). Часть положений нововведения вступает в силу с 1 июня этого года.

Стоит отметить еще и следующее: источник сказал, что бы случилось, разгони Янукович Майдан: представлен альтернативный сценарий.