Как информирует «НБН», украинский журналист Роман Цымбалюк в эфире «24 канала» публично заявил, что не намерен забирать свои слова о россиянах обратно. И, более того, наш соотечественник готов постоянно их повторять.

Цымбалюк пояснил причину обиды россиян на него следующим образом:

«Придете к нам с оружием в руках, россияне – вас тут стрелять и убивать будут». Вот именно за такие мои слова и было открыто дело».

Но что интересно, на росТВ пропагандисты все перекрутили, убрав первую часть высказывания украинского журналиста. То есть, там говорили исключительно о том, что Роман Цымбалюк якобы призывает к убийству россиян.

Комментируя такие события, журналист подчеркнул:

«Товарищи! Ведь все это брехня! Вы если живете в своем государстве – живите. Хоть и памятники Путину ставьте. Хоть и иконы его пишите. Ведь это ваше дело! Но это вовсе не отменяет правило, которое было мной озвучено. Я ведь объясняю, что мы стоим на защите собственного дома. Ведь никто сегодня не хочет жить, как в оккупированном Донецке. Все что там происходит… У меня уже волосы скоро начнут седеть от этого, от всего, что там устроили оккупанты».

Немного ранее Роман Цымбалюк также сделал весьма интересное заявление, правда оно относилось к ситуации в Казахстане. Журналист выссказал мнение, кто спровоцировал сложившуюся в стране ситуацию.