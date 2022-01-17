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Эксперты по звездам определили самые крепкие пары по Зодиаку, которым суждено всю жизнь прожить вместе.
Дева и Водолей
Водолеи по своей натуре немного сумасшедшие и вносят это сумасшествие в жизнь замкнутых и рациональных Дев. С другой стороны Девы вносят стабильность в жизнь своей второй половинки. Таким образом, вместе они прекрасно дополняют друг друга.
Рак и Скорпион
Этих зодиакальных представителей объединяет страсть. Они оба очень чувственны и прекрасно понимают друг друга. Рядом со своей половинкой Скорпионы чувствуют очень уверенно, а Раки находятся под очарованием харизмы своего партнера.
Близнецы и Стрелец
Эти Зодиаки в паре без слов прекрасно понимают друг друга. Оба любят природу, путешествия и приключения, и эти общие интересы делают их по-настоящему крепкой и счастливой парой.
Лев и Весы
Весы гармоничны по своей природе, всегда готовы выслушать строгих Львов и уделить им столько внимания, сколько нужно. Это успокаивает царя зверей, и он с обожанием относится к Весам. В свою очередь, Львы дарят Весам вдохновение и делают представителей этого знака сильнее.
Ранее мы сообщали о том, что астрологи назвали пары по Зодиаку, которые не будут счастливы вместе.
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