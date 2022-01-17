Информацию передает «НБН», ссылаясь на Аpostrophe.ua.

Нормами закона установлены сроки проведения обязательного техосмотра до сентября 2022 года. В случае отсутствия документа о техосмотре штраф заплатит владелец транспортного средства.

Проведение техосмотров возложено на СТО, имеющие специальное разрешение.

Средняя стоимость такой проверки будет составлять 1 000 гривен для легковых авто и 1 500 гривен для грузовых.

От прохождения ТО освобождаются транспортные средства, скорость движения которых не превышает 25 км/час, а также машины, работающие в агросекторе с ограничением скорости до 40 км/час.

Кроме того, в этот перечень вошли мопеды с объемом цилиндров менее 125 куб. см, электрокары с мощностью двигателя до 4 кВт и транспортные средства, которые не предназначены для передвижения по дорогам общего пользования.

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