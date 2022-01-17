Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на ASPI.news.

Сегодня, 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко вернулся в Украину. В аэропорту его встречало огромное количество сторонников. Немало сторонников Порошенко собралось и под стенами Печерского районного суда, где ему избирают меру пресечения. Во время заседания суда с политиком произошел весьма курьезный инцидент – Порошенко уснул.

Произошло это во время того, как выступал один из адвокатов пятого президента. Случившееся попало на видео, поэтому кадры быстро появились в Интернете.

Фото — apnews.com.ua

В СМИ предполагают, что видимо, на состоянии политика сказался перелет, ведь рано утром он вылетел из Польши в Украину.

Стоить отметить, что в Telegram Порошенко сообщил, что его впечатлило, как только он вернулся в Украину. Как оказалось, политик был впечатлен огромной поддержкой своих сторонников – они собрались возле аэропорта. Бывший глава государства выразил благодарность всем, кто сегодня пришел его поддержать.