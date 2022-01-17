Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Telegram-канал экс-президента Украины Петра Порошенко.

Сегодня, 17 января пятый президент Украины, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко вернулся в Украину. Политик подозревается в государственной измене. После прибытия он сразу отправился в Печерский районный суд Киева.

В своем Telegram-канале пятый президент поблагодарил всех, кто сегодня пришел его поддержать в аэропорт. Поддержать экс-Гаранта действительно пришло огромное количество людей.

«Впечатлен, как вас много, друзья. Спасибо за неравнодушие», — обратился политик ко всем своим сторонникам.

Экс-президент прикрепил к своей публикации видео, которое демонстрирует, что его пришли встретить и поддержать очень много людей. Видео, судя по всему, было снято с помощью дрона.

Тем временем у Путина отреагировали на возвращение Порошенко в Украину. С заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.