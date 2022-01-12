Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Госдепартамента США, американцам рекомендовали воздержаться от путешествий на территорию Крымского полуострова, а также Луганскую и Донецкую области Украины.

На фоне военной активности Москвы, гражданам США советуют тщательно наблюдать за новостями и сообщениями официального характера.

В сообщении отмечается:

«Госдеп США и дальше продолжает советовать американцам пересмотреть вопрос относительно поездок на территорию украинского государства. Причиной тому являются возросшие угрозы со стороны Российской Федерации».

Данные относительно весьма повышенной военной активности российских войск у границ с Украиной, по информации дипломатического американского ведомства, продолжают поступать. Это происходит у границ с украинским государством, на Востоке Украины, а также в незаконно аннексированном Крыму.

При этом гражданам Штатов напомнили, что условия безопасности могут быть изменены буквально без какого-либо уведомления.

В госдепартаменте уточнили:

«Наши соотечественники на территории Украины обязательно должны знать, что дальнейшие военные действия государства-оккупанта в любой точке на территории Украины весьма серьезно повлияют на способность посольства Штатов предоставлять консульские услуги».

Что интересно, что немного ранее американское авторитетное издание NYT опубликовало совсем другую информацию о вероятности вторжения РФ на территорию Украины.