Об этом пишет Telegram-канал издания «Страна.ua», сославшись на информированные источники, передает «НБН».

СМИ выяснили, что сразу после Нового года семья президента Владимира Зеленского покинула Украину. Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с детьми отправились отдыхать. По данным источников, компанию первой леди также составили родители и друзья. А местом отдыха самые близкие люди президента выбрали Сейшельские острова.

Примечательно, что после новогодних выходных в СМИ появились информационные «вбросы» о том, что президент Владимир Зеленский после отдыха в Карпатах вместе с семьей улетел отдыхать на Сейшельские острова. Еще большей интриги добавило первое «рабочее» фото президента Зеленского в этом году. В соцсети он опубликовал снимок, который, как выяснилось, был сделан еще в ноябре прошлого года.

Но на самом деле, как оказалось, на Сейшельские острова улетела семья президента, а сам он находится в Украине.

К слову, недавно слова первой леди Украины вызвали настоящий скандал в соцсети. Она рассказала, что покупает скумбрию по 8 гривен за килограмм, но позже объяснила, что на самом деле имела в виду, что рыба стоит 8 гривен за 100 грамм.