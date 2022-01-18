Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

Как сообщили в Минсоцполитики, будет два массовых повышения пенсионных выплат и два для отдельных категорий пенсионеров, причем некоторым получателям пенсий выплаты вообще пересчитают задним числом.

Главное событие произойдет в марте 2022 года, когда произойдет плановая индексация пенсий, которая коснется 10 миллионов неработающих украинских пенсионеров. Их пенсии в среднем вырастут на 10-12%

Также в этом месяце будут проиндексированы ежемесячные доплаты для пенсионеров, достигших возраста 80 лет, они станут получать прибавку к пенсии в размере 500 гривен. А гражданам в возрасте 75-80 лет будут выплачивать по 400 гривен.

В апреле будут проиндексированы пенсии всем работающим пенсионерам.

С июля вырастут доплаты за сверхнормативный стаж, в связи с увеличением размера минимальной пенсии.

В октябре будет повышен размер минимальной пенсии до 3 000 гривен пенсионерам возраста 70+, которые выполнили условия по стажу. Кроме того, таким пенсионерам будет установлена ежемесячная доплата к пенсии в размере 300 гривен.

Также с октября вырастет размер минимальной пенсии по возрасту до 2 680 гривен у пенсионеров старше 65 лет.

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