Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

Главное правильно определить свои цели и уверенно идти к ним. И удача рано или поздно придет.

Специалисты разложили карты Таро на удачу в 2022 году и определили трех главных счастливчиков текущего года. Ими стали представителю созвездий Овна, Близнецов и Дев.

Овнам выпала карта Семерка кубков

Это говорит о том, что в ближайшие месяцы у представителей этого знака Зодиака появится много перспективных вариантов для совершенствования и развития в деловой и творческой сферах. Главное, сделать правильный выбор, и тогда удача будет на их стороне, что позволит Овнам совершить большой прорыв.

Близнецам выпала перевернутая Тройка кубков

С одной стороны, эта карта негативная, в ней заложен смысл пресыщения и предупреждение о возможном разрыве отношений. Но с другой стороны, карта также говорит о том, что Близнецам удастся завершить какое-то важное дело, и добиться высоких результатов в финансовом плане.

Девам выпала Королева жезлов

Эта карта сулит Девам очень благоприятные моменты в их профессиональной сфере. Она указывает на то, что в течение года у представителей этого знака Зодиака появится больше уверенности в себе и сил, чтобы серьезно продвинуться в делах.

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