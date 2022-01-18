Об этой информации сообщил «Трибун», передает «НБН».

Отмечается, что теперь за отказ покупателям в проведении оплаты по безналичному расчету за приобретения в торговых точках чревато последствиями. Теперь власти распорядились считать это ограничением прав потребителя. Были введены соответствующие штрафы.

В Госпродпотребслужбе уточнили, что теперь за подобный отказ человек будет проходить по статье 23 ЗУ «О защите прав потребителей». Кроме того, его могут даже судить по статье 155 КУ об административных правонарушениях.

Штраф будет равным десятикратной стоимости товара. Однако специалисты предупредили, что он будет составлять не меньше 85 гривен или 500 необлагаемых минимумов доходов граждан – 8500 грн.

Эксперты сообщили, что покупатель всегда должен иметь право выбирать именно тот способ расчета, который ему удобен. Предприятия, в соответствии с законом, обязаны обеспечить покупателю подобную возможность или будут оштрафованы.

На этом фоне источник ОП представил закрытую социологию Зеленского по украинцам: инсайдер сказал, что происходит.