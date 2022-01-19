Соответствующее предупреждение появилось на странице Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook. Ведомство сообщило, что боевики «ДНР» планируют операцию по обстрелу верующих на праздник Крещения Господня.

Дончанам рассказали, что провокация в зоне ООС может произойти во время крещения на пруду Кирпичный в Петровском районе захваченного военными РФ города, информирует «НБН».

Людей могут обстрелять с территории шахты им. Челюскинцев, где расположен опорный пункт вражеских военных. Боевики на время провокации хотят запустить главный вентилятор, который на неработающей шахте включали на несколько часов в субботу, 15 января. Возможно оккупанты устроят и подрыв шахты, что запрещено согласно соглашений «Минска».

Российские наемники могут открыть огонь по мирным жителям, чтобы впоследствии обвинить ВС Украины в нападении на граждан. Произошедшее на Крещение главари «ЛДНР» могут использовать для активизации боевых действий против украинских подразделений.

Накануне эксперт предупредил жителей Донбасса о том, что боевики могут использовать химическое оружие на подконтрольных Киеву территориях Востока Украины. По его словам, такая провокация возможна в районе Славянска.