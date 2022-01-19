Информацию передает «НБН», ссылаясь на Аpostrophe.ua.

Астрологи назвали таких Зодиаков, поцелованных Судьбой.

Телец

Тельцы – любители комфорта и всю жизнь стремятся к нему. Для этого они много работают, чтобы не в чем не нуждаться. При этом, представители этого знака Зодиака умеют ценить то, что им дарит судьба, и дорожат этими подарками. Обладая природной проницательностью Тельцы особенно успешны в финансовой сфере.

Лев

Львов отличает уверенность в себе. А ключом к успеху для них является целеустремленность и решительность, данные Судьбой. Эти качества определяют Львов как лидеров, способных добиться не только высоких положительных результатов для себя, но и повести за собой других.

Козерог

Козероги вообще находятся под покровительством Судьбы. Они всегда стремятся к успеху и готовы все время работать для его достижения. Для представителей этого знака очень важна финансовая независимость, и они ее с легкостью достигают.

Водолей

Водолеи от природы наделены острым умом и проницательностью и способны без труда обуздать возникшие проблемы и справиться с любыми трудностями. В результате большая часть их жизни проходит в светлых тонах.

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