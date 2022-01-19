Об этой информации сообщил «УНИАН», передает «НБН».

Отмечается, что с 2016 года украинских пенсионеров стало на 1 миллион меньше. Более того, по статистике, к этой цифре следует прибавить еще несколько сотен тысяч людей. Пока общественники выясняли причину такой тенденции, эксперты-социологи высказались насчет самих выплат.

«Нагрузка на ПФУ уменьшилась за последние несколько лет. Однако фактически уровень жизни 10,9 миллиона пенсионеров не улучшился. Притом то, что средний показатель пенсии увеличили в два раза. Но, как и раньше – средняя пенсия не достигает отметки даже в 150 долларов», — утверждают социологи.

Что примечательно, пенсия женщин-пенсионеров на 30% меньше тех выплат, которые получают мужчины.

На этом фоне разного рода эксперты решили назвать ключевые причины убыли населения. По их мнению, первопричиной служит сам уровень жизни, поскольку многим пенсионерам не хватает денег на полноценное, органическое питание, лекарства и качественные медицинские услуги. Вторая же причина заключается в пандемии COVID-19, которая больше всего поражает людей пенсионного возраста. Третей же причиной мог послужить образ жизни, поскольку по статистике в Украине не так уж много пенсионеров, которые занимаются спортом, следят за правильной диетой, водным балансом и т.д.

Ранее еще и сообщалось, что в Украине снова новые штрафы: эксперты сказали, чего нужно опасаться людям в магазинах.