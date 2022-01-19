Во время онлайн-заседания правительства Кабмин Украины позволил тратить выплаты за две дозы вакцины от коронавирусной инфекции на покупку лекарств. При этом стало известно, что тратить «Вовыну тысячу» на препараты смогут не все украинцы.

Кабмин выдал соответствующее распоряжение, в котором указано, что потратить средства за вакцинацию на лекарства могут только граждане Украины возрастом от 60 лет, информирует «НБН».

Кроме того, нельзя будет купить любые препараты, поскольку на это также есть определенные ограничения: приобрести лекарства можно будет только те, которые указаны в Государственном реестре лекарственных препаратов.

В начале января 2022 года стало известно, на что чаще всего украинцы тратят выплаты за две прививки от коронавирусной инфекции. Министерство экономики опубликовало свежие данные, согласно которым граждане успели потратить миллиард гривен на три популярных направления программы «єПідтримка».