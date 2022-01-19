В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на российские средства массовой информации, главарь временно оккупированных районов Донецкой области Денис Пушилин считает, что бывшего президента украинского государства Петра Порошенко нужно наказать.

Представитель членов незаконных вооруженных формирований отметил, что Порошенко нужно было бы вынести обвинительный приговор, однако не за какие-то там поставки угля в Украину из ОРДЛО, а за якобы реальные преступления в отношении народа Донбасса.

Цитата из заявления Пушилина:

«Как бывший, так и действующий президенты являются врагами для нас. Порошенко своими же руками начал войну, а также разогревал ее. В итоге это унесло жизни множества жителей ОРДЛО. Он реальный негодяй. Однако Зеленский, в своем роде, оказался еще большим негодяем. Он одержал победу на выборах, заявляя, что посадит негодяев. И Порошенко тогда был в этом его списке. Но сделать это нужно за действительные преступления, а не за поставки угля. Нужно его посадить за те злодеяния, которые говорят сами за себя. У него руки в крови. Однако самое главное то, он давал слово, что война будет закончена».

screenscot — dan-news.info

Касательно вердикта суда, то ранее мы уже писали, что известный украинский политолог Вадим Карасев предположил, что пятый президент Украины будет отправлен под домашний арест.