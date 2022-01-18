Как информирует «НБН» со ссылкой на российские средства массовой информации, в эфире одного из российских пропагандистских ток-шоу в онлайн выступил политолог из Украины Вадим Карасев, который высказал свое мнение относительно ситуации с уголовным преследованием бывшего президента Украины Петра Порошенко.

В частности, политик отметил, чем суд над лидером «Европейской солидарности», по его мнению, закончится:

«А чем это все может закончиться? Если говорить прямо, то, наверное, Порошенко пойдет под домашний арест».

Он продолжил, что согласно мнению опрошенных украинцев, 51 процент респондентов ждут от Зеленского именно этого. И если это все же произойдет, то рейтинг действующего гаранта Конституции значительно вырастет.

Более того, глава государства, этими же действиями, «уберет своего главного конкурента по так званому демократическому лагерю».

Вадим Карасев добавил:

«Здесь двойной выстрел по Петру Алексеевичу. Как по политику, а также как по главному оппоненту из антироссийского лагеря. С другой стороны, это также и выполнение обещаний Зеленского, которые он давал перед выборами. Изначально Владимир Александрович нанес удар по пророссийскому лагерю, по Медведчуку, а теперь и по антироссийскому в лице Петра Порошенко».

Политик акцентировал внимание на том, что все это «кино будет сходиться к тому, чтобы объединить два дела в одно – по Порошенко и Медведчуку».

screenshot — vesti.ru/article/2665242

Кроме того, по мнению Вадима Карасева, Зеленский ведет борьбу с Порошенко для того, чтобы в итоге одержать победу в предстоящих президентских выборах в Украине.