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Дестабилизация обстановки в Украине, и провокационные действия отдельных украинских политиков, могут послужить поводом для принятия российскими властями решения о вторжения в нашу страну.
Такое мнение высказал военный эксперт, генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью изданию Тelegraf.
По его словам, в Кремле то и дело слышатся разговоры о притеснении русскоязычных граждан в Украине и защите инфраструктурных объектов, а также используются средства российской пропагандистской машины для разжигания ненависти к Украине со стороны российских граждан.
Генерал напомнил, что на украинской границе сосредоточены огромное количество личного состава и боевой техники вооруженных сил РФ. В частности, большое скопление этой техники наблюдается в Воронежской, Смоленской, Брянской и в Белгородской областях.
Кроме того, Россия перебросила множество средств вооружения в оккупированные районы Донбасса.
Богдан считает, что действия России подобны действиям нацистской Германии, которая напала на СССР без предупреждения.
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