Информацию передает «НБН», ссылаясь на «РБК».

Об этом сообщил официальный турецкий представитель Ибрагим Калын. Он отметил, что Турция готова выступить посредником для снижения напряженности между Украиной и Россией.

«Президент Эрдоган ведет переговоры как с российским президентом Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, чтобы встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях», — сказал Калын.

Стоит отметить, что президент Турции неоднократно предлагал свое посредничество. Кроме того, Владимир Зеленский обращался с аналогичной просьбой к президенту США Джо Байдену, для проведения трехсторонних переговоров.

Вместе с тем, Путин не спешит и продолжает накалять ситуацию, угрожая Украине новой агрессией.

В свою очередь, Эрдоган считает нереалистичным новое вторжение России в Украину, поясняя, что Украина не обычная страна, а очень сильное государство.

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