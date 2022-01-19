Об этом сообщает «НБН».

Журналисты «Украинской Правды» сообщили, что экс-президент Украины, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко после решения суда отправился в один из столичных ресторанов. В заведение под названием «Царское село» политик отправился вместе со своими соратниками.

Репортеры «УП» заметили, что компанию политику составили ряд депутатов от его политической силы – Ирина Геращенко, Алексей Гончаренко, Виктория Сюмар, Яна Зинкевич. Также журналисты пишут, что среди гостей был пресс-секретарь политика Святослав Цеголко и другие.

Журналисты опубликовали снимки, на которых экс-Гарант запечатлен возле ресторана.

Фото — «Украинская Правда»

Фото — «Украинская Правда».

После этих публикаций в СМИ народный депутат от политической силы Порошенко Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале написал следующее:

«В ресторане был. Картофельные блины были вкусные».

Как известно, суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

К слову, сторонники Петра Порошенко провели акцию на Банковой. Они направились к Офису президента после того, как суд объявил решение. Однако попасть под стены Офиса президента участники акции не смогли из-за новогодних локаций. Сторонники политика провели акцию мирно, скандируя лозунги: «Зелю геть», «Слуга, выходи».