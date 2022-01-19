Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Главком».

Огромное количество сторонников экс-президента Петра Порошенко пришло на Банковую. К зданию Офиса президента люди пришли уже после того, как суд объявил меру пресечения экс-Гаранту.

Люди шли с флагами Украины и флагами партии «Европейская Солидарность». Также они скандировали лозунги. Было слышно, что участники акции выкрикивали: «Зелю, геть», «Слуга, выходи, народ пришел».

При этом сторонники бывшего президента не смогли попасть на территорию самого Офиса президента. Причиной стали новогодние локации и каток возле ОП – здесь проводят время родители с детьми.

Некоторые участники акции даже заявили, что власть «прикрывается детьми».

При этом возле здания президентского Офиса дежурят несколько десятков правоохранителей.

В сети появилось фото и видео акции сторонников Порошенко возле Офиса президента. Стоить отметить, что акция прошла спокойно. Каких-либо стычек между участниками акции и правоохранителями на Банковой не было.

Как известно, суд не стал арестовывать пятого президента. Он под личным обязательством.