Об этом сообщает «НБН».

На своей странице в социальной сети Facebook экс-руководитель «Правого сектора», командующий «Украинской добровольческой армией» Дмитрий Ярош поздравил украинцев с Крещением Господним.

Кроме того, он отметил, что сегодня 19 января еще и годовщина начала силового противостояния активистов Майдана с властью на улице им. Грушевского в Киеве, в 2014 году. Те события позже получили название «Кровавое крещение».

«19 января – символический для нас день противодействия российской агрессии. Помним Майдан… Решительности, мужества и выдержки всем нам», — пишет Ярош.

Он также выразил надежду, что Украина обязательно победи в войне с Россией.

«С Божьей помощью, будем сопротивляться и победим», — добавил он.

В ответ пользователи соцсети начали поздравлять Яроша с праздником Крещенья Господнего и тоже выразили надежду, что Украина непременно преодолеет российскую агрессию.

«Пусть все будет Украина», — пишут комментаторы.

Ранее Ярош опубликовал свое обращение к президенту Зеленскому насчет экс-президента Порошенко.