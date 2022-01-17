Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Facebook-страницу Дмитрия Яроша.

Дмитрий Ярош считает, что угроза полномасштабного российского вторжения является очень высокой. Об этом он неоднократно писал в социальных сетях и заявлял в интервью. Экс-руководитель «Правого сектора» призывает власть отказаться от внутриполитических раздоров на фоне угрозы, которая нависла над государством Украина.

Он лично обратился к президенту Владимиру Зеленскому и попросил обеспечить безопасность его предшественнику Петру Порошенко.

«Берегите Порошенко, потому, что если его «вальнут» российские спецслужбы – будет большая беда, массовые беспорядки и причина для вторжения», — пишет Ярош.

В своей краткой публикации он заявил, что сейчас не время для политических раздоров.

Фото — скриншот публикации Яроша

Многие пользователи соцсети под публикацией Яроша пишут, что они согласны с мнением командующего УДА. Они пишут, что самое главное, о чем сейчас надо думать – это о возможном полномасштабном вторжении РФ.

«Согласна». «Вот об этом реально надо думать», — пишут комментаторы.

Напомним, сегодня утром, 17 января пятый президент вернулся в Украину. Он отправился в Печерский суд Киева, где ему избирают меру пресечения. Подозреваемый в госизмене экс-Гарант заявил, что он был впечатлен огромным количеством людей, которые пришли к аэропорту, чтобы его поддержать.