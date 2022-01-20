Об этой информации сообщил Коновалов в росСМИ, передает «НБН».

В самом начале эксперт сослался на ситуацию с экс-президентом Петром Порошенко. По его словам, один сегодняшний лидер «Европейской Солидарности» не сможет поднять целый Майдан в стране, который бы по масштабам достиг 2014 года.

«Украинцы в таких больших масштабах не будут готовы встать на защиту этого народного депутата ценой новых потрясений в политике. Вообще, суд над Порошенко больше напоминает разборки тех президентов, которые провалились полностью», — сказал он.

Тем не менее, он не исключил, что могут быть другие факторы, которые спровоцируют украинцев: цены, коммуналка, тарифы, скандальные решения властей. Он уверен, что все это в совокупности и может привести к большим массовым беспорядкам.

Более того, Ахметов плотно взялся за Порошенко: источник рассказал, как начал действовать олигарх.