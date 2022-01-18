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Такое заявление сделал российский политолог Дмитрий Родионов в интервью Федеральному агентству новостей. По его словам экс-президент Украины прекрасно осознавал, что его могут арестовать по возвращении в страну.

Почему же он тогда вернулся?

«Это надо спросить у Навального и Саакашвили. Эти сценарии как будто написаны под копирку. Точнее, сценарий один – вернуться в страну, чтобы быть посаженным», — отметил политолог.

Потом с разных сторон начнут поступать требования об освобождении. И тут возникает предположение о том, что если Штаты решат валить Зеленского, не исключен новый Майдан в Украине.

«Правда, неизвестно, как в такой ситуации поведет себя сам президент Украины», — уточнил Родионов.

По словам политолога, пока Порошенко на свободе, он еще надеется всех переиграть. Обвинения в его адрес очень серьезные, но экс-президент пойдет до конца.

Вместе с тем, положение Зеленского тоже незавидное, потому как любой его шаг может быть использован против него.

Ранее мы сообщали о том, что Зеленский всерьез взялся за Порошенко, и вряд ли Запад захочет вступиться за экс-президента Украины: политолог.