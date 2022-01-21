Информацию передает «НБН», ссылаясь на Rsute.ru.

После открытия эритроцитов, разных антигенов и особого вида протеина, который называют резус-фактором стала возможным классификация крови по группам и создание системы совместимости, которой пользуются все медики мира.

В настоящее время эта система выглядит так:

I группа крови, в которой отсутствуют антигены. Такая группа присутствует у 42% людей и совместима со всеми четырьмя группами;

II группа крови, в которой присутствует антиген A. Она распространена у 37% людей и совместима со своей группой, а также с третьей и четвертой;

III группа крови, в которой есть антиген В. Распространена у 13% людей и совместима со своей группой, а также с четвертой;

IV группа крови, в которой присутствуют антигены обоих типов А и В. Распространена у 8% людей и совместима только со своей группой.

Кроме этого, в крови 85% людей присутствует антиген D, а 15% его не имеют. Поэтому кровь также классифицируют и по резус-фактору, который может положительным (Rh+) или отрицательным (Rh-).

Однако далеко не всем известно, что существует еще один вид крови, у которой резус-фактор нулевой. Такая кровь встречается очень редко и бывает только у единиц. Ее называют «золотой кровью».

В настоящее время известны только 43 обладателя «золотой крови», в том числе один случай был зафиксирован в России в 2020 году.

«Золотая кровь» является кладом для научных исследований и донорства, поскольку совместима со всеми группами, подходит любому человеку.

Однако обладатели этой крови находятся в группе особого риска, поскольку им самим для переливания подходит только «золотая» кровь, с нулевым резус-фактором.

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