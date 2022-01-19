Как информирует «НБН» со ссылкой на российские средства массовой информации, Константин Затулин, являющийся первым заместителем руководителя комитета Государственной думы по странам СНГ, связям с соотечественниками, и евразийской интеграции, пояснил, почему Россия не может признать временно оккупированные территории Донбасса.

Цитата из заявления российского политика:

«Если признать оккупированные районы Луганской и Донецкой областей, то это будет противоречить нашей подписи под соглашениями, достигнутыми в рамках Минского процесса. Это и есть то самое препятствие, чтобы признать ОРДЛО».

Депутат Госдумы добавил, что он не уверен в том, что сейчас Россия может пойти на такие шаги, не нанеся ущерба интересам собственного государства, как долгосрочных, так и стратегических.

Еще не так давно представители КПРФ Государственной думы Российской Федерации анонсировали признание Донбасса Москвой. В частности, сообщалось о разработке законопроекта для таких действий.