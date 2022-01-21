Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», согласно данным боевиков, сегодня, двадцать первого января 2022 года, контрольно-пропускной пункт «Еленовка» будет работать на пропуск граждан на въезд, а также выезд из территории временно оккупированных районов Донецкой области.

Согласно обнародованным данным, линию разграничения граждане ОРДО могут пересечь, начиная с 9 часов утра, и до 16 часов 30 минут вечера по московскому времени.

Для того, чтобы выехать из ОРДО, нужно иметь регистрацию на территории Донецкой области, или же в других областях украинского государства, а также разрешение так называемого «межведомственного оперативного штаба» боевиков.

И, наоборот, чтобы въехать на территорию ОРДО, также нужно иметь аналогичное разрешение.

Кроме того, сообщается, что при прохождении КПП «Еленовка», граждане должны пройти обследование на наличие/отсутствие коронавирусной инфекции COVID-19. Причем проводить оккупанты его будут бесплатно.

Также стоит напомнить, что КПВВ «Новотроицкое» с украинской стороны работает ежедневно.

Касательно временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, ранее Денис Казанский заявил, что Российской Федерации они нужны исключительно для того, чтобы влиять на Украину.