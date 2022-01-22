В Министерстве финансов сообщили, что уже с 24 января украинцы возрастом от 60 лет, которые сделали две прививки от COVID-19, смогут потратить выплату за вакцинацию в аптеках. Однако гражданам позволено тратить деньги не на все виды реализуемых товаров.

Известно, что пенсионеры могут потратить 1000 гривен на препараты, которые внесены в Государственный реестр лекарств, как с рецептом от врача, так и без него. Покупку препаратов можно будет совершить в аптечных заведениях и онлайн.

Украинцы не смогут потратить деньги в аптеках на препараты недоказанной эффективности, косметику и медицинские приборы, информирует «НБН» со ссылкой на сайт Минфина.

Накануне Кабинет министров показал документ, в который дает право гражданам Украины возрастом от 60 лет приобрести лекарственные препараты. Распоряжение Кабмина подтверждает информацию, предоставленную о «Вовыной тысяче» в Минфине.