Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью эксперта изданию VM.RU, политтехнолог рассказал о реакции Москвы на предложение Коммунистической партии России принять обращение Государственной думы России к главе Кремля Путину о признании ОРДЛО независимыми государствами.

Так, говоря об этом, Погребинский заявил:

«Я уверен на девяносто девять процентов, что власти России не пойдут на такой шаг».

Согласно словам эксперта, в настоящее время президент РФ Владимир Путин ожидает результатов переговоров с Западом по «гарантиям безопасности». Также глава Кремля ждет, чтобы украинская сторона начала выполнять соглашения, достигнутые в ходе «Минска». А если российская сторона пойдет на признание ОРДЛО, это будет означать, что Москва вышла из Минских договоренностей.

Напоследок Погребинский добавил:

«Киев по факту уже давно вышел из Минского процесса, однако доказать это весьма сложно».

Свое мнение относительно вероятности признания Россией псевдореспублик Донбасса также высказал и российский политик Лев Шлосберг. А еще ранее перед этим, депутат Госдумы РФ Затулин заявлял, что в настоящее время Россия не имеет возможности признать ОРДЛО.