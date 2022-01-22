Военный эксперт предположил, что военнослужащие ВС Российской Федерации вряд ли станут ввязываться в уличные бои за Харьков, учитывая свой опыт боев за Грозный.

Жирохов подчеркнул, что если Москва решится на локальную операцию в этом регионе, то она нанесет удар в направлении Харьковской области по тылам ВСУ на Донбассе.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По его словам, локальная операция предусматривает для оккупационных войск РФ задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, подконтрольных официальному Киеву.

Также российская армия может осуществить вторжение на территорию Харьковской области из непризнанных «республик» на Востоке Украины, нанеся удар в направлении админграницы с Луганской областью, где находится необходимая инфраструктура и склады для украинских военных. Эксперт отмечает, что такой сценарий нападения будет самым удобным для Москвы.

Жирохов добавил, что таким образом глава Кремля «сохранит лицо», поскольку ему будет необходимо объяснить своим гражданам, почему не начались полномасштабные военные действия с Украинским государством.

Ранее эксперт Игорь Чаленко призвал харьковчан не относиться легкомысленно к заявлениям президента Украины о том, что РФ может совершить нападение на Харьков.

Эксперт напомнил, что в 2014 году удалось предотвратить появление «Харьковской народной республики», однако Кремль ждет удобный момент, чтобы воплотить план по созданию «Новороссии».