Как информирует «НБН», свое мнение относительно такого сценария, а точнее вопроса эвакуации своей семьи поднял на собственной Facebook-странице Дмитрий Ярош, командующий УДА.

В частности, он рассказал, будет ли эвакуировать свою семью в случае вторжения Российской Федерации в Украину.

Согласно его словам, множество бойцов и командиров, рассматривая угрозу вторжения России как реальность, проявляют желание эвакуировать своих родных и близких.

Цитата из поста Яроша в социальной сети:

«Я по этому поводу могу сказать только одно. Ни я, ни моя семья в эвакуации не нуждаемся. Такого рода решение было принято на семейном совете. Со своей земли нам отступать некуда».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудники посольства США в Киеве в понедельник, 24 января, начнут эвакуацию своих родных из Украины. Однако в Госдепе такие данные не подтвердили.