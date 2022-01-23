Ляшко объяснил, что здравоохранительное ведомство ориентируется по ситуации и на сегодня не планирует изменять адаптивный карантин, поскольку он показывает свою эффективность.

Министр подчеркнул, что карантин необходим для того, чтобы не перегружать систему медицинскую систему. Он добавил, что количество людей, нуждающихся в госпитализации, среди привитых от COVID-19, не критично для системы здравоохранения, сообщает «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Ляшко, ссылаясь на слова Шмыгаля о локдауне, отметил, что правительство не хочет и не будет вводить локдаун, при этом жители Украины должны делать прививки от коронавирусной инфекции, чтобы избежать жестких карантинных ограничений.

Считает локдаун эффективной мерой в борьбе с эпидемией коронавируса и экс-главный санитарный врач Украины. Сергей Бережнов отмечает, что уже в начале февраля в стране будет расти заболеваемость COVID-19. Медик впечатлил количеством случаев инфицирования в сутки, которые будут фиксировать уже через пару недель.