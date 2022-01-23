Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», стало известно о задержании сепаратиста. Отмечается, что наемник РФ Максим Кузьменков «воевал» на посту разведчика разведвзвода третьего мотострелкового батальона НВФ.

Задержанному боевику сорок один год. Он сидел в тюрьме в Горловке за воровство. А начиная с 2019-го года он находится в рядах российских наемников Донбасса на позициях «Изба». У него нет ни детей, ни семьи, однако в Бахмуте у него проживает мать.

Во время допроса боевик Кузьменков подчеркнул, что его выпустили из тюрьмы досрочно. Но для своего освобождения арестанту пришлось подписать контракт с представителями российских наемников из 2 Армейского корпуса.

За ведение боевых действий против ВСУ наемник получал довольствие, которое ему подняли с шестнадцати до двадцати четырех тысяч российских рублей. Кроме того, задержанный наемник подчеркнул, что на территории оккупированных районов Донецкой области значительно подняли цены на продукты питания, а также коммунальные услуги для местных жителей. В результате того денежного довольствия ему не хватало. Жилье боевик снимал в Горловке, за что платил три тысячи российских рублей в месяц.

Касательно ситуации на фронте, известно, что на протяжении нескольких последних дней боевики придерживались режима прекращения огня, однако двадцатого января наемники Путина пять раз атаковали позиции ВСУ на Донбассе.