Как информирует «НБН» со ссылкой на страницу Дмитрия Яроша в социальной сети Facebook, командующий УДА написал:
«Не открою большой тайны, если скажу, что у меня как Командующего Украинской добровольческой армией, в случае широкомасштабного наступления имперских вооруженных сил (или других угрожающих Украине действий Ерефии), очень предметные и реалистичные задачи:
— развернуть энное количество боевых батальонов; медбат «Госпитальеры»; учебные центры; службы обеспечения;
— сохранить нашу командную вертикаль и общие принципы, благодаря которым добровольческие подразделения всегда были боеспособными (скромность украшает…);
— помочь офицерам-патриотам из украинских спецслужб в «зачистке» тыла от предателей и коллаборантов…».
При этом бывший лидер «Правого сектора» добавил:
«В этом контексте: командный состав, зоны развертывания, логистика, взаимодействие частей и подразделений – уже определены и доказаны… Еще раз подчеркну: все действия УГА были, есть и будут полностью подчинены Национальным интересам Украины и Командованию Вооруженных Сил Украины. Подчеркиваю – я полностью доверяю, лично, Главнокомандующему ВСУ генерал-лейтенанту Залужному и его команде! Единственный приказ, который украинские добровольцы не выполнят, чтобы там не было, – это приказ о капитуляции».
Кроме того, Ярош высказался относительно того, куда он эвакуирует своих родных в случае войны с Россией.
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