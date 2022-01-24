Как информирует «НБН» со ссылкой на страницу Дмитрия Яроша в социальной сети Facebook, командующий УДА написал:

«Не открою большой тайны, если скажу, что у меня как Командующего Украинской добровольческой армией, в случае широкомасштабного наступления имперских вооруженных сил (или других угрожающих Украине действий Ерефии), очень предметные и реалистичные задачи:

— развернуть энное количество боевых батальонов; медбат «Госпитальеры»; учебные центры; службы обеспечения;

— сохранить нашу командную вертикаль и общие принципы, благодаря которым добровольческие подразделения всегда были боеспособными (скромность украшает…);

— помочь офицерам-патриотам из украинских спецслужб в «зачистке» тыла от предателей и коллаборантов…».