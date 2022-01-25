Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на результаты соцопроса, проведенного Украинским институтом будущего и New Image Marketing Group.

Большинство опрошенных граждан Украины (64%) выступают за то, чтобы Украина стала полноправным членом НАТО. Из них 40% полностью поддерживают, а 24% выбрали вариант «скорее поддерживаю».

Еще 17% сказали, что они не поддерживают вступление Украины в Альянс. Из них 8% выбрали вариант «скорее не поддерживаю», а 9% заявили, что категорически не поддерживают вступление нашей страны в военный блок НАТО.

13% опрошенных сказали, что у них нет однозначного мнения по данному вопросу. И еще 6% затруднились с ответом.

Примечательно, что согласно региональному распределению, больше всего идею вступления Украины в Альянс поддерживают в Киеве (55%) и в западных областях Украины (50%), а меньше всего – на востоке нашей страны.

Кроме того, социологи отметили, что больше всего идею вступления Украины в НАТО поддерживают украинцы среднего возраста (после 40).

Опрос был проведен в январе этого года на фоне высокой угрозы нового российского вторжения в Украину. Участниками исследования стали 1200 украинцев.

Ранее один из опросов показал, что думают украинцы по поводу угрозы нового российского вторжения в Украину.