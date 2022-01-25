Информацию передает «НБН», ссылаясь на Donpress.com.

О махинациях таких «благодетелей» сообщил блогер «Злобный Укр». Он опубликовал фото одного из объявлений, в котором перечисляется весь спектр подобных услуг.

Мошенники отработали схему, по которой людей, не имеющих возможности выехать на подконтрольную территорию Украины, везут в Ростов там оформляют доверенность на получение банковской карты.

«Если речь идет о переоформлении банковской карты, то поездка к нотариусу в Ростов обойдется пенсионеру в 8−10 тысяч гривен. Основными клиентами мошенников являются шахтеры пенсионеры», — отметил «Злобный Укр».

Затем злоумышленники пользуются этой картой, снимая с нее деньги, и кормят пенсионеров «завтраками», придумывая различные причины, якобы мешающие им вернут карту ее хозяину.

На эту «удочку» уже попадались многие пожилые люди, но почему-то продолжают верить шарлатанам и даже не обращаются в так называемые «правоохранительные органы» ОРДО.

Ранее мы сообщали о том, что Россия отрабатывает в ОРДЛО координацию действий с НВФ для нанесения удара по ВСУ.