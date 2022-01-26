Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

Такое заявление во время брифинга в Верховной Раде сделал Вадим Рабинович.

«Обращаюсь ко всем посольствам: если вы говорите, что Порошенко невиновен, то должны также говорить и о Медведчуке, который находится под домашним арестом, потому что они вместе идут по одному сфабрикованному делу», — сказал народный депутат.

Дальше Рабинович обратился с призывом к обществу не вестись на провокации и не поддаваться паническим настроениям в связи нагнетанием истерии в обществе и запугиванием возможной агрессией со стороны России.

По его словам, паника – это то, что ведет к разрушению общества изнутри.

Ранее мы сообщали о том, кто кому агрессор: стали известны подробности инцидента с украинскими и российскими моряками в аэропорту Франкфурта-на-Майне.