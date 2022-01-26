Как информирует «НБН», об этом сообщает телеграм-канал «Легитимный».

Согласно информации ресурса, ситуация с попыткой наладить отношения между олигархом Ахметовым и гаранотом Конституции Украины Ринатом Ахметовым и Владимиром Зеленским соответственно зашла в тупик.

В сообщении отмечается:

«После неудачного трека Андрея Ермака по переговорам с олигархом, стороны разошлись по углам ринга. Единственным реальным «тузом» в рукаве Зеленского остается новый зам Ермака – Ростислав Шурма. Выходец из СКМ с легкостью сможет зайти в переговоры с Ахметовым и наладить отношения для президента».

screenshot — t.me/legitimniy/9455

Также ранее сообщалось и о новом предложении Запада — Ахметову. В СМИ раскрыли подробности, на что согласился украинский бизнесмен.